فرقة الرقص المسرحي الحديث تقدم عرض «زفير» على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض «زفير»، في الثامنة مساء الخميس والجمعة 16، 17 فبراير على مسرح الجمهورية.

صمم الديكور المهندس أحمد زايد والإضاءة الدكتور عمرو عبد الله وتناقش فكرة العرض مخاوف الإنسان منذ لحظاته الأولى على الأرض والمواجهات التي تعكس شراسة المخلوقات الأخرى وشعور المعاناة الذي ينتج عنه حالات التوتر من المخاطر الحقيقية أو الوهمية ليدفع بالسلوك أحياناً إلى خارج حدود المنطق.

الفرقة قدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، كما شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وقدمت عروضها في معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت الفرقة على جائزة أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح عن عرض «الفيل الأزرق» عام 2015.