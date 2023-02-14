عرض «الجمال النائم» في دار الأوبرا الأربعاء المقبل.. بمشاركة فرق روسية

تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال فرقة باليه موسكو الروسية، بمشاركة نجوم مسرحي البولشوي والمارينسكي، لتقديم الباليه الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمى تشايكوفسكي، لمدة ثلاث ليال متتالية تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 فبراير على المسرح الكبير.

«سافلين»: الأوبرا المصرية تمتلك إمكانات فنية بشرية

وأعربت كيريل سافين المدير الفنى للفرقة الروسية عن سعادتها بزيارة مصر، وتقديم عروض على أرضها ، وأكدت في بيان صحفي أنّ أوبرا القاهرة باتت من أهم دور الأوبرا في العالم بما تملكه من إمكانات فنية وبشرية.

وأشارت إلى أهمية الثقافة والفنون في مد جسور التواصل بين البشر رغم اختلاف اللغات، موضحة قدرة الإبداع على الارتقاء بالمشاعر الإنسانية ونشر القيم النبيلة فى المجتمعات.