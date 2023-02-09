وزيرة الثقافة توجه بضرورة تطوير استراتيجية دار الأوبرا من خلال العروض الفنية

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا لمناقشة خطة عمل المركز الثقافي القومي خلال الفترة القادمة، وذلك عقب صدور قرار تولي داغر رئاسة المركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية، خلفا للدكتور مجدي صابر، والذي بلغ السن القانونية.

تطوير استراتيجية دار الأوبرا المصرية

وخلال لقائها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، بضرورة تطوير استراتيجية دار الأوبرا المصرية بالشكل الذي يلائم التطورات العالمية وتاريخ الأوبرا المصرية العريق، من خلال تطوير العروض الفنية، والعمل على الخروج بعروض وفرق الأوبرا إلى مختلف المحافظات تنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب فتح أبواب الأوبرا أمام كافة المواهب الجادة، وتطوير المهرجانات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا لتظل منارة للفن الجاد الجاذب للجمهور من مختلف الأعمار.

تطوير مسارح دار الأوبرا

من جهته، عبر داغر عن سعادته بثقة وزيرة الثقافة، وأختياره رئيسا لدار الأوبرا المصرية أحد قلاع الإبداع في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأضاف أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ خطته التي تطمح إلى تطوير مسارح دار الأوبرا ،والعمل على الاستعانة بأحدث تكنولوجيا العرض المسرحي، والعمل على جذب فرق ومطربين وعروض بالية وأوبرا عالمية لمسارح الأوبرا، ما من شأنه تأكيد الريادة الفنية المصرية.

يذكر أن الدكتور خالد داغر، درس الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى- الكونسرفاتوار، وحصل على البكالوريوس عام 1992 ثم الماجستير في الفنون عام 2003، والدكتوراة في عام 2007.

شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات العالمية، داخل مصر وخارجها، تولى رئاسة البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ومشرفا على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالدار.