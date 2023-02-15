إعدام محتويات مقبرة آثرية مقلدة في بني سويف.. «اشتراها المتهمون من خان الخليلي»

أمرت جهات التحقيق في محافظة بني سويف، بإعدام قطع أثرية مقلدة، عثرت عليها أجهزة الامن في بني سويف داخل منطقة الحيبة بمركز الفشن، داخل 3 سراديب أرضية، وتمكن المتهمون من الهرب قبل القبض عليهم.

تشكيل لجنة من الآثار لمعاينة المقبرة

وكانت جهات التحقيق أمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، لبحث قطع يُشتبه في أثريتها، والتى تم العثور عليها في منطقة الحيبة شرق الواقعة في الصحراء، وكشفت اللجنة أن القطع مقلدة وأغلبها من منطقة خان الخليلي في القاهرة.

ضبط مقبرة مُقلدة للنصب على المواطنين في بني سويف

وكانت أجهزة الأمن ببني سويف، كشفت عن قيام متهمين هاربين باستخدام حيلة للنصب على المواطنين، عن طريق تجهيز مكان على شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض، منقوشة ومرسوم جدرانها بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويًا، وكميات من السبائك المطلية بشكل الذهب مصنوعة من الجبس، للنصب على الطامعين في تجارة الآثار واتخاذ الإجراءات.

لجنة الآثار تؤكد: المقبرة مُقلدة

وكشفت لجنة الآثار التى تم تشكيلها من قبل النيابة العامة، أنّ الآثار مقلدة وداخلها مقبرة مزيفة بالكامل، وجميع التماثيل زالسبائك الذهبية داخلها مصنوعة من الجبس، وجميع محتويات المقبرة ليست أثرية على الإطلاق.

وأكدت اللجنة الاثرية أنّ المقبرة المزيفة مجهزة، لتصويرها والنصب على المواطنين بحجة بيعها، فوجد على جدرانها رسومات ونقوش لا تمت للحضارة المصرية بأى صلة، والرسومات الموجودة بها مرسومة من الكتب الفرعونية، وداخلها كمية من التماثيل المصنوعة يدويًا وتابوت من الجبس وعليها نقوش وأشكال تشبه تماثيل الحضارة المصرية القديمة ولكنها مزيفة بالكامل.