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 مواطن يهدي المجلس الأعلى للآثار 125 قطعة تعود للعصر الإسلامي

كتب:

عبده أبو غنيمة
11:09 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
 مواطن مصري يهدي المجلس الأعلى للآثار مجموعة من القطع الأثرية

 مواطن مصري يهدي المجلس الأعلى للآثار مجموعة من القطع الأثرية

أهدى أحد المواطنين المجلس الأعلى للآثار مجموعة من القطع الأثرية كانت في حيازته، بحسب ما أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيراً إلى أن المجلس قبل هذا الإهداء، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وعي الشعب المصري بأهمية الحفاظ على تراثه

وأعرب الدكتور مصطفى وزيري عن سعادته بهذه البادرة التي قام بها المواطن المصري، وقيامه بتسليم القطع الأثرية للمجلس، الأمر الذي يؤكد وعي الشعب المصري بأهمية الحفاظ على تراثه وهويته، متمنياً أن يحزو حزوه أي مواطن يمتلك قطعاً أثرية.

125 قطعة أثرية ترجع للعصر الإسلامي

ومن جانبه، قال محمود خليل عبد الحميد، مدير عام الحيازة والمقتنيات الأثرية، إن القطع بلغ عددها نحو 125 قطعة، عبارة عن أبواب من الخشب المعشق، ومجموعة من الأواني من الفخار المطلى، وأحواض من الرخام، ومسارج، وقواعد أواني، وشمعدانات من النحاس، ترجع جميعها إلى العصر الإسلامي.

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بقلم عبده أبو غنيمة