استقالة رئيس وزراء اسكتلندا على الهواء: تخليت عن كل شيء من أجل عملي

أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجون، استقالتها من منصبها في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، مبينة أسباب القرار.

وقالت ستورجون: «كنت رئيسة وزراء اسكتلندا منذ 8 سنوات، وعملت كنائب منذ 8 سنوات أيضا، ولكن نعرف أنّ هذه المناصب صعبة جدا، ولكن أنا إنسانة وكوني امرأة انضممت إلى الحكومة في 2007 كان أولاد أختي أطفالا، ومع تنحيتي يحتفلون بعيدهم الـ15، وهذا سيجعلني أمضي معهم وقتا أطول».

وأضافت: «تخليت عن كل شئ من أجل المنصب، ولكن لن أستطيع أن أستمر في ذلك بعدما أثر علي وعلى كل الموجودين حولي».