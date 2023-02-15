عاجل.. قرار حكومي هام بشأن مزارع الدواجن

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار حكومي هام بشأن مزارع الدواجن.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه قبل قليل، إنَّ الحكومة وافقت على تضمين «مزارع الدواجن» ضمن الأنشطة التي ستتحمل وزارة المالية قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة في عدد من الأنشطة.

وأضافت الحكومة، أنَّ «مزارع الإنتاج الداجني» ستُضاف لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والخاص بالإعفاء من تلك الضريبة.

وحسب بيان الحكومة؛ فإنَّ الإعفاء من تلك الضريبة لمزارع الدواجن سيكون لمدة 3 سنوات، تبدأ اعتباراً من أول يناير 2022، وحتى 31 ديسمبر 2024.