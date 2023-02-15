«حكاوي القهاوي» ينقل أحوال أهالي «المغربلين» على قناة الحياة.. غدا

تستعرض المذيعة رشا الجمال، جولة داخل حي المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك خلال أحدث حلقات برنامج «حكاوي القهاوي»، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، على قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مقهى رومة الفحل

وتجلس رشا الجمال، خلال حلقة برنامج «حكاوي القهاوي»، على مقهى رومة الفحل بالحي الشعبي مع صاحبها محمد الفحل، الذي ورثها عن أجداده، ليجري الحديث حول أهالي المغربلين الطيبين، وبساطة الحي ومحبة الناس لبعضها البعض، والجيرة والبساطة والزمن الجميل.

محمود المليجي ابن المغربلين

كما تتحدث عن المقهى القديم وعائلة الفحل والمعلمة عزيزة الفحل، التي كانت فتوة المغربلين وقاومت الإنجليز وساعدت الوطنيين من أبناء منطقتها الشعبية، كما يتطرق الحديث حول الفنان محمود المليجي ابن المغربلين، والذي كان دائم الجلوس على المقهى.

كواليس وحكايات

ومن حارة الدالي حسين الموجود بها مقهى الفحل، تخرج رشا الجمال لتتجول بالمغربلين حتى تجلس مع الحاجة لوزة أكبر وأقدم خياطة بالمنطقة، والتي تخطت الثمانين عاما، ويعتبرها الجميع بمثابة أمًا لأهالي المغربلين، لتتحدث عن عملها في الخياطة، وحبها للمغربلين وأهله، وعن حبها للعمل رغم كبر سنها، وعن تعليمها للكثير من الفتيات فن الخياطة.

وتنطلق بعدها المذيعة في جولة بالمنطقة، عبر الخيامية وباب زويلة والمناطق التاريخية بالحي التاريخي العتيق.