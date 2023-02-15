قناة القاهرة الإخبارية: قطاع السكك الحديدية الفرنسي سيشهد اضطرابات غدا

تستعد فرنسا لمواجهة موجة جديدة من الاعتراضات الشعبية، على خلفية الرفض الواضح لمحاولات حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وهو ما يثير قلقًا عميقًا داخل الحكومة، لا سيما مع دعوات لتنفيذ إضراب عام يوم 7 مارس المقبل.

قطاع السكك الحديدية سيشهد إضرابات غدًا الخميس

وقال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن قطاع السكك الحديدية سيشهد إضرابات، غدًا الخميس، وهو ما سيؤثر على عدد الرحلات في المدن الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن 7 مارس المقبل يمثل يومًا فارقًا، خاصةً وأنه سيشهد إضرابًا عامًا يهدف لإيقاف عجلة الإنتاج بشكل كامل، في خطوة تصعيدية تهدف بشكل رئيسي إلى إحداث شلل تام.

مخاوف من أن تحدث هذه الإضرابات شرخًا مجتمعيًا

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا أن هناك مخاوف من أن تحدث هذه الإضرابات شرخًا مجتمعيًا، خاصة وأن بعض الأصوات البرلمانية تطالب بإلغاء الأمر برمته، وليس التفاوض بشأن خفض السن المستهدف للتقاعد في فرنسا.

ماكرون لا يريد مناقشة مثل هذه المشكلات في الشارع الفرنسي

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إلى أن ماكرون لا يريد مناقشة مثل هذه المشكلات في الشارع الفرنسي، ويرغب في إبقاء القضية داخل أروقة البرلمان، لمناقشته من خلال السبل الديمقراطية المعتادة.