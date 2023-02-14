فرنسا تعتزم منح تأشيرات عاجلة لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، عزمها منح تأشيرات عاجلة لمتضرري زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا للإقامة في فرنسا بشكل قانوني، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

المسألة تستدعي تقييما مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية

من جانبه، تحدثت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، في الجمعية الوطنية رداً علي سؤال «أن المسألة تستدعي تقييما مشتركاً بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، كما يتطلب دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا، وأنها مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة أيضا».

وأكدت كولونا أن الأجانب الموجودين في الوقت الحالي في سوريا وتركيا، يحملون تصريح إقامة في فرنسا، ويجرى مساعدتهم بكل السبل لتسريع عودتهم إلى باريس.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وضرب زلزال سوريا وتركيا 6 فبراير، يوم الاثنين الماضي، وأسفر في مقتل أكثر من 41 ألف قتيلاً، وإصابة أكثر من 105 ألف حالة إصابة، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن نحو 47 ألف مبنى تأثرت بالزلزال ونحو 20 ألفا منها ستتم إزالتها.

وفي تقارير سابقة، ذكرت أن زلزال شرق المتوسط هو خامس أكثر الزلازل عنفاً منذ القرن الحادي والعشرين، كما أنه أعنف من زلزال 1999 بـ3 أضعاف.