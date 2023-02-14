«الأوقاف»: إيفاد قارئين إلى فرنسا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بإيفاد قارئين لإحياء ليالي شهر رمضان لهذا العام 1444هـ / 2023، وهما: الشيخ محمود حمدان محمد غلاب - الغربية - إلى مسجد السلام بمدينة ميلوز - فرنسا، والشيخ يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة - القليوبية - إلى جمعية مانيتوبا الإسلامية – أوتاوا – كندا.

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ ، استعرض وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز.

خطة الأوقاف في رمضان

وذكر المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن عدد المساجد التي يقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه بلغ 10460 مسجدًا، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه 6201 مسجد.

وأوضح أنه جرى توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف، مؤكدين أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.