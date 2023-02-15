تغريم الدكتور مبروك عطية 1000 جنيه في قضية ازدراء الأديان

قضت محكمة جنح السلام، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، معاقبة الدكتور مبروك عطية، بتغريمه 1000 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في البلاغ الذي تقدم به المحامي نجيب جبرائيل، والذي يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح، وازدراء الدين الإسلامي والمسيحي.

تفاصيل القضية

وخلال وقت سابق، تقدم نجيب جبرائيل المحامي، بإقامة جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، بعد ظهوره في أحد البرامج ووصف السيد المسيح بألفاظ تحمل سخرية من الدين المسيحي وازدراء الأديان.

توافر القصد الجنائي

وأكد نجيب جبرائيل المحامي، بأن الدكتور مبروك عطية توفر لديه نية القصد الجنائي، وأنه لا أحد يقبل أن يكون هناك دعابة في أي دين من الأديان لذلك يتوفر القصد الجنائي.

وأشار «جبرائيل» في البلاغ المُقدم ضد الدكتور مبروك عطية، أنه كان قاصدًا أن يهين الديانة المسيحية ويزدريها، والديانة الإسلامية، وذلك كونهما اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة، ومن هنا توفر لديه القصد الجنائي.