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الحكم على مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان 26 يناير المقبل

كتب:

بسمة عبدالستار
03:33 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
مبروك عطية

مبروك عطية

أجلت محكمة جنح السلام المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، محاكمة الدكتور مبروك عطية في البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل؛ لاتهامه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي، بعد سخريته من السيد المسيح، لجلسة 26 يناير المقبل، للحكم.

وأقام نجيب جبرائيل المحامي، في وقت سابق، جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية وذلك بعد وصفه السيد المسيح بألفاظ تحمل السخرية، وسخريته من الدين المسيحي، مؤكدًا أنّ «عطية» توفر لديه القصد الجنائي وأنّه لا أحد يقبل أن يكون هناك دعابة في الأديان.

وخلال البلاغ المقدم ضد مبروك عطية، أضاف «جبرائيل»، أنّه كان قاصدًا أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، والديانة الإسلامية، كونهما اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة، ومن هنا توفر القصد الجنائي.

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