استكمال جلسات محاكمة مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان.. بعد قليل

تستكمل محكمة جنح السلام، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على الدكتور مبروك عطية، وذلك في البلاغ الذي تقدم به المحامي نجيب جبرائيل، والذي يتهمه فيه بالسخرية من السيد المسيح، وازدراء الدين الإسلامي والمسيحي.

تأجيل للحكم

وكانت هيئة المحكمة، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء، 15 فبراير للنطق بالحكم.

السخرية من الدين المسيحي

وخلال وقت سابق، تقدم نجيب جبرائيل المحامي، بإقامة جنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، بعد ظهوره في أحد البرامج ووصف السيد المسيح بألفاظ تحمل سخرية من الدين المسيحي وازدراء الأديان.

لا أحد يقبل الدعابة في الدين

وأكد نجيب جبرائيل المحامي، بأن الدكتور مبروك عطية توفر لديه نية القصد الجنائي، وأنه لا أحد يقبل أن يكون هناك دعابة في أي دين من الأديان لذلك يتوفر القصد الجنائي.

وأشار «جبرائيل» في البلاغ المُقدم ضد الدكتور مبروك عطية، أنه كان قاصدًا أن يهين الديانة المسيحية ويزدريها، والديانة الإسلامية، وذلك كونهما اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة، ومن هنا توفر لديه القصد الجنائي.