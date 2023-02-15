متحدث صندوق تحيا مصر لـ عزة مصطفى: حساب تلقي تبرعات دعم سوريا بجميع البنوك

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الدولة المصرية كانت من أول الدول الداعمة لضحايا زلزال سوريا من خلال قوافل متكاملة، بالإضافة لتواصل عدد كبير من الجالية السورية مع صندوق تحيا مصر، العديد من مؤسسات المجتمع المدني، التي طالبات بتبرعات عينية لمساعدة الأشقاء في سوريا.

تخصيص حساب لتلقى تبرعات لإغاثة سوريا

وأوضح مختار في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الصندوق خصيص حسابا لتلقي تبرعات لإغاثة سوريا، ودعمها من خلال الحساب الرسمي بمختلف البنوك «037 إغاثة سوريا»، بالإضافة لتلقى التبرعات العينية ونقلها للأشقاء السوريين، وتم تخصيص رقم 15118 لتلقى التبرعات العينية او الاستفسار عن القوافل المشاركة في دعم سوريا، بالإضافة للموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر.

مستلزمات الإعاشة اللازمة

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن البداية كانت جيدة بـ140 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، مضيفا أن التبرعات بالمواد الغذائية الجافة مهم أيضا والأغطية والبطاطين وكل مايفيد أهل سوريا، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة زيادة المشاركات والتبرعات لزيادة القوافل المشاركة من صندوق تحيا مصر.