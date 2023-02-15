موعد عزاء شقيق الفنان حكيم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

حظى الفنان حكيم، بحالة دعم ومساندة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن عن رحيل أخوه الأكبر العمدة حسن العمدة، وكشفت الصفحة الرسمية عن موعد عزاء شقيق الفنان حكيم، مطالبين بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

مسجد الشرطة يستقبل عزاء شقيق الفنان حكيم

وقالت الصفحة الرسمية، إنّ موعد عزاء شقيق الفنان حكيم، سيكون يوم الأحد المُقبل، عقب صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حكيم يعلن موعد عزاء شقيق الفنان حكيم

وفي ضوء الإعلان عن موعد عزاء شقيق الفنان حكيم، قال القائمين على الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى.. توفى إلى رحمة الله العمدة حسن عبدالصمد.. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته».

وكان الفنان حكيم، طرح أغاني جديدة، قبل أسابيع، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منها «لذاذة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى حكيم من تسجيل 10 أغاني جديدة، لكن يجرى طرحها تباعًا: «الأغاني مش هتنزل كلها في وقت واحد، لكن هنزل أغنية كل شهر أو شهرين، بحيث إن كل أغنية تاخد حقها في الاستماع والانتشار بين الجمهور».