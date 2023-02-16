في ذكري وفاة سامي سرحان.. أشهر إفيهات «عم أشقية مصر»

أحد أبرز الفنانين الذين برعوا في تجسيد الأدوار الثانوية خلال مشواره الفني الذي بدأه في ستينيات القرن الماضي، إنه الفنان سامي سرحان، الذي يوافق اليوم 16 فبراير ذكرى وفاته، وهو ينتمي لأسرة فنية، فهو الشقيق الأصغر للفنان شكري سرحان، أحد نجوم زمن الفن الجميل، وصلاح سرحان.

يتجاوز رصيد الفنان سامي سرحان أكثر من 150 عملا فنيًا، ومن أبرز أفلامه: «الحرام، وصاحب الجلالة، وغرام في الطريق الزراعي، وموعد على العشاء، وسوق المتعة، والناظر، وميدو مشاكل، وابن عز، ورحلة مشبوهة، والإمبراطورة، واضحك الصورة تطلع حلوة»، بالإضافة إلى 6 أعمال مع الزعيم عادل إمام، أبرزها: «الإرهاب والكباب، وبخيت وعديلة، ورمضان فوق البركان، والنوم في العسل، والواد محروس بتاع الوزير، والتجربة الدنماركية».

«فول الصين العظيم» آخر عمل فني لـ سامي سرحان

وكان آخر عمل فني شارك فيه سامي سرحان، فيلم «فول الصين العظيم» عام 2004، أمام محمد هنيدي، وتجسيده شخصية جابر الشرقاوي، أحد أشد المجرمين جبروتا، فقد وصف نفسه في الفيلم بـ«عم أشقية مصر».

ومن خلال هذا الفيلم، أطلق «سرحان» عددا من الإفيهات المميزة بطريقته التلقائية، مثل: «إنت لو مُت هتستريح.. اسمع إنت تروح لأمك»، و«اسمع يامحي.. زمانا ده ماينفعش فيه غير الحرامي المستقيم»، «أنا جابر الشرقاوي عم أشقية مصر وعميد المجرمين.. يطلع لي واد حفيد يمرمط سُمعتي في الأرض»، وغيرها من الإفيهات التي استطاعت أن تبقى ذكرى خالدة في أذهان الجمهور، يتبادلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب الأفلام جسد الفنان سامي سرحان أدوار عديدة في الأعمال الدرامية، منها: مسلسلات «محمد رسول الله، والشوارع الخلفية، وعلي الزيبق»، ومسرحية «هالة حبيبتي» مع فؤاد المهندس، و«البراشوت» مع سيد زيان.