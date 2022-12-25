معلومات عن سامي سرحان في ذكرى ميلاده.. 150 عملا فنيا لـ«عم أشقية مصر»

92 عامًا تمر اليوم على ذكرى ميلاد الفنان سامي سرحان، باعتباره من مواليد 25 ديسمبر 1931، والذي يعد أحد أبرز الممثلين الذين برعوا في تجسيد الأدوار الثانوية على مدار مشواره الفني بداية من ستينيات القرن الماضي حتى رحيله يوم 16 فبراير عام 2005.

ذكرى ميلاد سامي سرحان الـ92

أكثر من 150 عملا فنيا شارك فيها سامي سرحان، آخرها فيلم «فول الصين العظيم» عام 2004، أمام محمد هنيدي، وتجسيده شخصية جابر الشرقاوي، أحد عتاة المجرمين أو كما كان يصف نفسه بالفيلم «عم أشقية مصر»، وحققت نجاحًا كبيرًا وحتى الآن يتم تداولها بين رواد السوشيال ميديا كـ«كوميكس».

رصيده الفني أكثر من 150 عملا

من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك بها «الحرام، وصاحب الجلالة، وغرام في الطريق الزراعي، وموعد على العشاء، وسوق المتعة، والناظر، وميدو مشاكل، وابن عز، ورحلة مشبوهة، والامبراطورة، واضحك الصورة تطلع حلوة».

6 أفلام مع الزعيم

ومع الزعيم عادل إمام، شارك سامي سرحان في نحو 6 أفلام أبرزها «الإرهاب والكباب، وبخيت وعديلة، ورمضان فوق البركان، والنوم في العسل، والواد محروس بتاع الوزير»، إضافة إلى فيلم «التجربة الدنماركية» وتجسيده شخصية بدوي والإفيه الشهير الصادر عنه «الدكتور قالي أقف في حتة طراوة».

ينتمي سامي سرحان، لأسرة فنية فهو الشقيق الأصغر للفنان شكري سرحان أحد نجوم زمن الفن الجميل، وصلاح سرحان الذي توفى في ريعان شبابه ومن أبرز أدواره تجسيده شخصية فتحي الشقيق الشرير للكاتب أحمد عاصم في فيلم «الشموع السوداء» أمام صالح سليم ونجاة الصغيرة.