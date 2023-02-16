دبلوماسي سابق: مبادرة النبياد تستهدف اغتنام الفرص ومواجهة التحديات الإفريقية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مبادرة «النبياد»، الإفريقية، تضم أكثر من 30 دولة تستهدف التنمية واغتنام الفرص ومواجهة التحديات وخلق خطوط عريضة لمواجهة المعوقات المختلفة، خاصة في تلك الفترة التي يعاني فيها العالم من أزمات دولية أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية التي لم يعرف أحد كيف تنتهي ومتى، فضلًا عن المشاكل الإقليمية، إذ أن أفريقيا من أفقر القارات وتعاني من ظلم كبير رغم كونها ثاني أكبر قارة من حيث تعداد السُكان.

مصر تواجه الوضع بأفريقيا

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأموال التي تخرج من أفريقيا لسداد ديونها أو لدفع قيمة الواردات أكبر من الأموال التي تدخلها نتيجة صادراتها أو استثماراتها، موضحًا أن مصر قررت مواجهة هذا الوضع منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي.

خطاب السيسي في نيباد

وبالنسبة لنيباد، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى خطابًا مختصرًا ولكن حاشدًا للغاية غطى فيه العديد من القضايا المهمة، أهمها: «حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات التنمية خاصة البنية الأساسية في القارة الأفريقية، والتأكد من أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة التي تشمل كل دول القارة دخلت حيز النفاذ»، فضلا عن التحول إلى الصناعة كون أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة للصناعات البسيطة ولا تحتاج لرؤوس أموال ضخمة أبسطها المعلبات الغذائية وصناعة الأخشاب وغيرها.