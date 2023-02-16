أسعار الأسماك في مصر اليوم.. تبدأ من 10 جنيهات

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور، عن أسعار السمك في مصر اليوم، بأنواعه المختلفة منها البلطي والفيليه الحدادي والكابوريا والجمبري، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الأسماك في مصر اليوم ، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وجاءت أسعار السمك في مصر اليوم وفقا لموقع سوق العبور كما يلي.

- تراوح سعر المكرونة السويسي بين 62 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القرش من 30 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر سمك الحدادي بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا من 24 إلى 84 جنيها.

- تراوح سعر البرانيس الإسكندراني من 62 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر سمك موسى من 160 إلى 260 جنيها.

- تراوح سعر سبيط كاليماري سابيا سعره من 120 إلى 220 جنيها.

أسعار السمك اليوم

- تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 360 إلى 460 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 1 بين 270 إلى 330 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 2 بين 170 إلى 230 جنيها.

- تراوح سعر البوري 1 بين 66 إلى 78 جنيها.

- تراوح سعر البوري 2 بين 40 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر السردين بين 32 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 1 بين 52 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 2 بسعر بين 32 إلى 42 جنيها.

- تراوح سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

- تراوح سعر البربون 1 بين 54 إلى 70 جنيها.

- تراوح سعر البربون 2 بين 34 إلى 50 جنيها.

أسعار السمك السردين اليوم

- تراوح سعر السردين بين 32 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 إلى 45 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 1 بين 53 إلى 57 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 2 بين 47 إلى 51 جنيها.

- تراوح سعر فلية البلطي بين 30 إلى 170 جنيها.

- تراوح سعر قشر البياض يبن 60 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس البلدي 1 بين 60 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس الخليجي 2 بين 30 إلى 50 جنيه.