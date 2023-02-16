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أسعار الأسماك في مصر اليوم.. تبدأ من 10 جنيهات

كتب:

محمد أبو بكر
08:43 ص | الخميس 16 فبراير 2023
أسعار الأسماك في مصر اليوم- تعبيرية

أسعار الأسماك في مصر اليوم- تعبيرية

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور، عن أسعار السمك في مصر اليوم، بأنواعه المختلفة منها البلطي والفيليه الحدادي والكابوريا والجمبري، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الأسماك في مصر اليوم ، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وجاءت أسعار السمك في مصر اليوم وفقا لموقع سوق العبور كما يلي. 

- تراوح سعر المكرونة السويسي بين 62 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيهًا.

 - تراوح سعر سمك القرش من 30 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر سمك الحدادي بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا من 24 إلى 84 جنيها.

- تراوح سعر البرانيس الإسكندراني من 62 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر سمك موسى من 160 إلى 260 جنيها.

- تراوح سعر سبيط كاليماري سابيا سعره من 120 إلى 220 جنيها.

أسعار السمك اليوم

- تراوح سعر الجمبري الجامبو بين 360 إلى 460 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 1 بين 270 إلى 330 جنيها.

- تراوح سعر الجمبري 2 بين 170 إلى 230 جنيها.

- تراوح سعر البوري 1 بين 66 إلى 78 جنيها.

- تراوح سعر البوري 2 بين 40 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر السردين بين 32 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 1 بين 52 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر المرجان 2 بسعر بين 32 إلى 42 جنيها.

- تراوح سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

- تراوح سعر البربون 1 بين 54 إلى 70 جنيها.

- تراوح سعر البربون 2 بين 34 إلى 50 جنيها.

أسعار السمك السردين اليوم 

- تراوح سعر السردين بين 32 إلى 60 جنيها.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 إلى 45 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 1 بين 53 إلى 57 جنيها.

- تراوح سعر البلطي 2 بين 47 إلى 51 جنيها.

- تراوح سعر فلية البلطي بين 30 إلى 170 جنيها.

- تراوح سعر قشر البياض يبن 60 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس البلدي 1 بين 60 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر البياض الأملس الخليجي 2 بين 30 إلى 50 جنيه.

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