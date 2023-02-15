الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: مصر في عهد الرئيس السيسي حولت التحديات لإنجازات

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حولت التحديات إلى إنجازات، والقضاء على «فيروس سي» خير دليل.

وأضاف «الطاهري» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، إن مسألة الاهتمام بالشأن العام في المجمل أمر جيد، وهو أمر طبيعي، لكن سلامة الرؤية تتحدد من توافر أبعاد الرؤية الشاملة.

اختلاف الرؤية

وتابع رئيس تحرير مجلة روزاليوسف: «أنا كصحفي مهما وصلت من محددات الرؤية هختلف عن المسؤول عن الملف، ورئيس الوزراء مساحة الرؤية أوسع لديه من الوزير، فما بالك برئيس جمهورية مصر، عدسة الرؤية عنده إزاي!»

آراء لها وجاهتها وأخرى عكس ذلك

واستطرد: «مينفعش التوازن النسبي لمتخذ القرار السياسي ورؤية المتابع، وهناك آراء لها وجاهتها وسلامتها والكثير من الآراء تغيب عنها الكثير من الحقائق وأبعاد الصورة، وفكرة العمل على مسارات متوازية فرض عين على مصر، لأنه ليس لنا رفاهية الوقت والكسل».