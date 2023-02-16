«التعليم العالي» تحذر الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات التعليمية غير المعتمدة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع المعاهد، أن المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية متاحة بياناتها عبر رابط الموقع الأعلى للجامعات على الإنترنت، سواء للجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المعاهد أو فروع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن جميع البيانات الخاصة بها موجودة عبر موقع المجلس وطرق التقدم لها.

المؤسسات التعليمية المعتمدة من الأعلى للجامعات

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء إعلانات الكيانات غير المعتمدة والدخول على رابط المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من المؤسسات المعتمدة، موضحاً أن جميع أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة متاحة عبر الموقع وكذلك درجات المعادلات، بجانب بيانات المؤسسات التعليمية الخارجية المعادلة درجاتها العلمية من قبل المجلس.

الجامعات المعتمدة

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها لمداهمة الكيانات التعليمية غير المرخصة والتي تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون الحصول على تراخيص، لافتا إلى أن هناك تشديدات من قبل وزير التعليم العالي بشأن ملاحقتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.