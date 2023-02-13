وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول بين «التكنولوجيا والابتكار» و«العلوم والبرتغالية»

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية (FCT)، بشأن التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، وذلك على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، الذي يُقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومادالينا ألفيس رئيس مجلس إدارة مؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية.

الاستفادة من الخبرات العلمية المتنوعة

وخلال فعاليات البروتوكول، أكد عاشور، حرص مصر على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة البرتغال، وخاصة في المجالات البحثية والتكنولوجية ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية المُتنوعة التي تقدمها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرتغالية، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين المعاهد البحثية والجامعات والمعاهد التقنية في كلا البلدين.

تعزيز التعاون بين الجانبين

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يؤكد تنامي العلاقات بين مصر والبرتغال، وكذلك دعم وتوطيد التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين، لافتًا إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول الذي سيعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأنشطة الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، ما يعود بالنفع على كلا البلدين.

تبادل مؤسسي بين الطرفين

ويهدف البروتوكول إلى دعم وتنفيذ برامج التعاون المُشتركة بين الجانبين من أجل إنشاء تعاون وتبادل مؤسسي بين الطرفين؛ لتطوير وتنمية التعاون البحثي والعلمي والتكنولوجي، وكذلك دعم الأنشطة والمشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين.

وينص البروتوكول على تنفيذ هذه الاتفاقية في جميع المجالات العلمية وبالأخص المجالات ذات الاهتمام المُشترك مثل «الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية، وإدارة المياه، والطاقة المُتجددة، وتغير المناخ والصحة»، وذلك من خلال الإمداد بشبكات تواصل وتدريبات مُتقدمة وأفكار تعاونية تُعزز المشروعات المُشتركة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.

دعم تنفيذ مشروعات التعاون البحثي المشتركة

كما ينص البروتوكول على التعاون في تنفيذ التدريبات وإجراء البحوث المشتركة، ودعم تنفيذ مشروعات التعاون البحثي المشتركة والمُمولة من الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتنظيم ورش العمل الفنية والعلمية والندوات والزيارات العلمية والدورات التدريبية من أجل تعزيز التواصل بين الباحثين والأساتذة وطلاب الدكتوراه في كلا الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والجامعات، والمعاهد البحثية المصرية، والمنظمات الدولية، ورجال الصناعة والاستثمار، ولفيف من العلماء من مصر ودول العالم المُتخصصين.