استشاري أمراض مناعية ببريطانيا: فيروس ماربورغ محدود الانتشار في دول معدودة

أكد الدكتور ياسر الشربيني، استشاري الأمراض المناعية بجامعة «يوتنجهام»، بالمملكة المتحدة، أن فيروس «ماربورغ»، المعروف إعلامياً بـ «الفيروس القاتل أو الفتاك»، من الفيروسات التي تنتشر في أماكن محددة وقليلة من العالم ولا ينتقل إلا عن طريق الاتصال المباشر بين المواطنين.

استشاري بجامعة في المملكة المتحدة: الفيروسات لا تنتهي

وأكد الشربيني في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عدم وجود علاقة بين الفيروس القاتل و«إيبولا»، والفيروسات التنفسية ومن بينها كورونا، لافتا إلى أن «إيبولا وماربورغ»، ينتج عنهما نسب وفاة عالية جداً من المصابين بخلاف فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروسات التي تنتشر بسرعة تعمل على تكوين عائل دون أن تؤدي إلى موته بخلاف الإيبولا وماربورغ.

كورونا ليس له علاقة بماربورغ وإيبولا

وأضاف الشربيني، أن هناك اتفاقا عاما حالياً يتم العمل به وهو أن تكون هناك لقاحات لجميع الفيروسات حتى ولو كانت بسيطة، وذلك من أجل مواجهة أي وباء ويتم العمل حالياً على تصنيع اللقاحات.