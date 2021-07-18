عاجل.. القومي للبحوث: لم نرصد «الفيروس القردي» القاتل في مصر

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، أبرزها مرض السارس أو إنفلونزا الطيور، موضحا أنه يجرى معرفتها واكتشافها وإيجاد العلاج لها في أسرع وقت، لافتا إلى أنها طبيعة الكون وليست جديدة.

مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث: لم يجري اكتشاف أي فيروسات خطيرة تنتقل من القرود إلى الإنسان في مصر

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يجري اكتشاف أي فيروسات خطيرة، تنتقل من القرود إلى الإنسان في مصر حتى الآن، لافتا إلى أن ما يجري الحديث عنه بشأن فيروس قردي قاتل، لم يظهر بعد في مصر أو في المنطقة حتى الآن، موضحا أنه فيروس قديم جدا، وما تم نشره عنه مقالة وليست ورقة علمية مؤكدة.

وأكد أنه لا داعي للقلق، لأنه لا توجد خطورة، ولم يتم اكتشافه حتى الآن، كما أنه لم يتم الإعلان عنه رسميا، ما يستدعي أنه غير مقلق حتى الآن، لافتا إلى أن علماء المركز وغيره، تتابع عن كثب أي مستجدات بشأن الفيروسات عامة، ويتم العمل عليها فورا، وبشأن الفيروس القردي القاتل، لم يتم اكتشافه أو انتشاره حتى الآن، فضلا عن أن المعلومات المتوفرة عنه ليست دقيقة، ولم تثبتها الأبحاث العلمية بدقة.

وعن استخدام القرود كحيوانات تجارب، أوضح أن استخدامها في التجارب بسيط نظرا لتكلفتها، وهناك بدائل متعددة يتم استخدامها في التجارب سواء علي الأدوية أو الأمصال، مؤكدا أن البحث العلمي يسير في مصر بصورة متقدمة جيدة.