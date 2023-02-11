«الصحة»: انتهاء انتشار الفيروسات التنفسية في مارس المقبل

قال الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن ذروة انتشار الأمراض أو الفيروسات التنفسية «الإنفلونزا، نزلات البرد، فيروس كورونا، الفيروس التنفسي المخلوي وغيرها» ما بين منتصفي أكتوبر وفبراير.

وتابع مستشار وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، خلال حوار مع محرري وزارة الصحة، أن انتهاء انتشار الفيروسات التنفسية في مارس، لافتا إلى أهمية التطعيمات خلال هذه الفترة للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض التنفسية أو مضاعفاتها.

ضرورة الحصول على التطعيمات

وأضاف قنديل، أنه يجب على المواطنين الحرص على الحصول على التطعيمات سواء لقاح الإنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا، والأعراض الجانبية لا خوف منها ولا داعي للقلق، والأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها.

الوضع الوبائي للأمراض التنفسية لا يدعو للقلق

وعن الدور المنتشر في الفترة الحالية، أكد أنه نزلات برد وإنفلونزا موسمية، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي للأمراض التنفسية لا يدعو للقلق.