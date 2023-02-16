ضبط مديري صفحة على «فيس بوك» بتهمة الترويج للمخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية، أنّ شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة والشرقية، أدارا صفحة عبر فيس بوك لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحسب بيان الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهما 620 قرصا مخدرا لعقاري ترامادول، وأيبتريل المدرجان بجدول المخدرات، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهاتفين محمولين للتواصل مع عملائهما، ودراجة نارية.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة، والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما، والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.