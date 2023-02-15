وزارة الداخلية تحدد شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023

يرغب العديد من الطلاب في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعد إعلان وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها، لذا تستعرض «الوطن» كافة شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023 سواء للذكور أو الإناث.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

1 - أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كما أن والديه يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس.

2 - الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

3 - أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

4 - لا يقل سن المتقدم عن 19 عاماً، ولا يزيد أيضاً عن 25 عاماً، وذلك منذ تاريخ فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن.

5 - لا يكون المتقدم سبق فصله من الخدمة في القطاع الحكومي أو العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال قرار أو حكم تأديبي نهائي، أو أم يكون مضى على صدوره 4 سنوات على الأقل.

6 - لا يكون سبق الحكم على المتقدم سواء بعقوبة جنائية أو أخرى مقيدة للحرية، وذلك في جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف أو تفقده الثقة والاعتبار، وهذا في حالة ما لم يرد إليه اعتباره.

7 - لا يقل طول المتقدم في معاهد معاوني الأمن بالنسبة للذكور عن 170 سم، وطول الإناث من المتقدمين عن 160 سم.

8 - يجب استيفاء كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتي يُحددها المجلس الطبي المتخصص في هيئة الشرطة، إلى جانب اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية.

9 - لا يكون المتقدم متزوج أو سبق له الزواج.

10 - يجب ألا يكون المتقدم مجنداً داخل القوات المسلحة، أو ملحق بالخدمة في الشرطة، أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

التقديم في معهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقديم سوف يكون متاحاً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت «خدمات معاوني الأمن»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأضافت وزارة الداخلية أن التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 سيبدأ منذ يوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 من مارس المقبل.