«الداخلية»: ضبط 344 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (344) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (372) متهم ضُبط خلالها الآتى :

ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,828 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (76,600 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,714 كيلو جرام، كمية من مخدرالهيدرو وزنت (12,972 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (11,320 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,038 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,134 كيلو جرام، وضبط كمية من مخدرالبودر وزنت (264 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (65 جرام، و(3144) قرص مخدر.

134 قطعة سلاح نارى

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (134 قطعة سلاح نارى بحوزة 110 متهم) .. وذلك على النحو التالى، (9) بنادق آلية بندقية رصاص (8) بنادق خرطوش (4) طبنجات (112) فرد محلى.(184) طلقة مختلفة الأعيرة . (15) خزينة متنوعة . ضبط (210) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80914) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:(332) حكم جناية. (24489) حكم حبس جزئى. (4036) حكم حبس مستأنف. (41613) حكم غرامة. (10444) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان، إرتكبا (3) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (224) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21799) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.