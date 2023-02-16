ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقيمة 140 ألف جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا.

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط شخصين يمتلك أحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة «قيادة أحدهما - بدون تراخيص»، بدائرة قسم شرطة الشـروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

مخدرات بقيمة 140 ألف جنيه

وضبط شخص يمتلك معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال تواجده بذات الناحية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 140 ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.