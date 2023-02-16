قناة القاهرة الإخبارية: «الألكسو» تطلق منتداها السنوي الأول للثقافة والفنون

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن منظمة الألكسو، بعنوان «الألكسو تطلق منتداها السنوي الأول للثقافة والفنون بتونس»، وقال التقرير: «احتضنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منتدى الألكسو السنوي للثقافة والفنون في نسخته الأولى، ويشارك في هذا الحدث الهام ثلة من أهل الثقافة والفن، وحضره ممثل البعثات الدبلوماسية في تونس».

فتح باب ونافذة للحوار

وأوضح الدكتور أحمد حبيبي، خبير ثقافي لدى الألكسو لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا المنتدى تريد المنظمة العربية من خلاله أن تفتح بابا ونافذة للحوار والتبادل واللقاء مع شركائها على مستوى دولة المقر أولا، وعلى مستوى الفنانين والمثقفين والمبدعين في هذا البلد، وتنفيذا لتوصيات وزراء الثقافة بالدول العربية الذي أوصوا بالانفتاح على كل الفاعلين خاصة في مرحلة ما بعد الأزمة».

المنتدى يعزز هدف الألكسو في النهوض بالثقافة العربية

وأشار التقرير إلى أن المنتدى يعزز هدف الألكسو في النهوض بالثقافة العربية، وتحقيق التكامل في مجال الإبداع، إضافة إلى حفظ الذاكرة المشتركة والتراث العربي المتنوع.

وأوضح الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة الألكسو، أن المنتدى الأول الهدف منه تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي أنجزتها إدارة الثقافة بالمنظمة.