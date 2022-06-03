فتح باب التقديم لجائزة «الألكسو» 2022 لشباب الباحثين بالوطن العربي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول فتح باب التقدم للدورة السادسة لجائزة «الألكسو للإبداع والابتكار لشباب الباحثين بالوطن العربي» لعام 2022.

الجائزة تهدف لتشجيع الباحثين في الوطن العربي

وأفاد التقرير بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي، وحثهم على الإقبال على البحث العلمي والتقني، فضلًا عن رعاية الإبداع والمبدعين، وتقديرهم معنويًّا وماديًّا، وكذلك نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الشباب العربي، والتركيز على الجوانب التطبيقية في البحوث العلمية، وإعطاء الأولوية في البحث للمجالات التالية: «الطاقة، المياه والبيئة، التكنولوجيا الحيوية، علوم الأوبئة، تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، علوم الفضاء».

شروط التقديم والحصول على الجائزة

وأشار التقرير إلى أنه من شروط هذه الجائزة أن يكون المرشح عربي الجنسية، وأن يُعد بحثه في إحدى البلدان العربية، وألا يزيد عمره عن 35 عامًا، ولا يقل عن 15 عامًا، وأن يتم ترشيحه كتابيًّا من أستاذ واحد على الأقل في جامعة أو مؤسسة من إحدى البلدان العربية، بالإضافة إلى قيام المرشح باستيفاء استمارة الترشيح، ويتم اعتمادها من الجامعة أو المؤسسة التي يتبعها الأستاذ الذي رشحه، على أن يتم إرسال جميع الأوراق المطلوبة «ورقيًّا» وعلى «قرص مدمج CD» مضغوط بحد أقصى نهاية شهر نوفمبر 2022 إلى إدارة العلوم والبحث العلمي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» عن طريق البريد التالي: «ص ب 1003، شارع محمد على عقيد، مركز العمران الشمالي، تونس، الجمهورية التونسية»، أو على البريد الإلكتروني التالي:jaiza.alecso@gmail.com.

وأضاف التقرير أن مكافأة هذه الجائزة تتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة، واسم الفائز، وسنة الحصول عليها، وميدالية تحمل اسم الجائزة، وشعار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إضافة إلى مكافأة مالية تقدر بـعشرة آلاف (10000) دولار للفائز الأول، وستة الآف (6000) دولار للفائز الثاني.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة، يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:https://drive.google.com/file/d/14_w7uux-JXeAEomajvZrnaio01lDLipk/view?usp=sharing.

وللحصول على استمارة التقدم، يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:https://drive.google.com/file/d/13hSYaytp-ij2GoQnNN1uFtW5YQjyGK1k/view?usp=sharing.