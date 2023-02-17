أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة.. البرتقال بـ7 جنيهات

نشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الفاكهة في الأسواق، والأصناف المختلفة منها.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار الفاكهة في الأسواق، وفق جولة أجرتها الوطن في سوق حدائق القبة وما نشره الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم في السوق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الجمعة، ما يلي:

- سجل سعر البرتقال نحو 7 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من البرتقال السرة نحو 7.80 جنيه.

- سجل سعر التفاح الأصفر المستورد نحو 61.95 جنيه.

- سجل سعر التفاح الأخضر المستورد نحو 53.95 جنيه.

- بلغ سعر التفاح الأحمر نحو 48.95 جنيه.

- تفاح أحمر صغير 44.95 جنيه.

- جوافة 31.95 جنيه.

- سجل سعر الكيوي اليوم نحو 34.95 جنيه.

- سجل سعر الكنتالوب اليوم نحو 15.95 جنيه.

- سجل سعر الموز البلدي اليوم نحو 12.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ونشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أسعار الفاكهة وجاءت كما يلي:

- يتراوح البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب المستورد الأصفر بين 25 و35 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود يتراوح سعره بين 30 و50 جنيهًا.

- التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

- بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

- بلح سيوي بين 25 و30 جنيهًا.

- بلح ثلاجة بين 4 و8 جنيهات.

- التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- الرمان بين 8 و14 جنيهًا.

- كنتالوب بين 4 و10 جنيهات

- مانجو كيت بين 40 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكمثرى المستورد بين 30 و60 جنيهًا.

- الأناناس جاء بسعر 42 جنيهًا.

- قشطة بلدي بين 10 و40 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشطة عبدالرازق بين 20 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر التين البرشومي بين 7 و15 جنيهًا.

- تفاح جولدن بين 18 و30 جنيهًا.

- تفاح سوري يتراوح سعره بين 25 و31 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق المستورد بين 20 و30 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكاكا بين 10 و20 جنيهًا.

- الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الخوخ المستورد بين 15 و20 جنيهًا.