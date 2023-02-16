اكتشاف 3 أنواع جديدة من العناكب في أستراليا.. الملفوف والمحارب والمخادع

خلال رحلة استكشافية لمجموعة من العلماء، تابعة لبرنامج «بوش بليتز»، تم اكتشاف 3 أنواع جديدة من العناكب في جبال الألب بأستراليا، في فترة بحث استمرت 11 يومًا، لاكتشاف أنواع جديدة من الحيوانات والزواحف، إذ عثرت البعثة على عنكبوت قفز يبلغ طوله 3 مليمترات «يشبه عرق السوس»، بالإضافة إلى عنكبوت ملفوف لا يمكن تفريقه عن فرع شجرة، والثالث يشبه محارب يحمل درعًا.

اكتشف جوزيف شوبرت، عالم الأحياء المائية بمعهد فيكتوريا للأبحاث، العناكب الجديدة، وكان يأمل في الكشف عن المزيد من الأنواع قبل انتهاء الرحلة، قائلا: «إن العناكب متنوعة بشكل كبير، وتمتلك خبرة كبيرة في التمويه»، واصفا «العنكبوت الملفوف» أحد الأنواع التي جرى اكتشافها، بأنه صياد صغير ليلي شرس، لقدرته على التخفي نهارا للاختباء من الحيوانات المفترسة.

15 عالما يشاركون في الرحلة الاستكشافية

شارك في الرحلة الاستكشافية 15 عالمًا في تخصصات علمية متنوعة، تشمل النبات والحيوان من المتحف الأسترالي، وبنك باركس أستراليا الوطني للبذور، ومعهد بحوث المتاحف في فيكتوريا، والمعشبة الوطنية في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وجامعة نيو ساوث ويلز، بالإضافة مدرسين للعلوم يعملون كمساعدين ميدانيين، وهؤلاء يمكن لهم الاتصال بالفصول الدراسية في الوقت الفعلي، أثناء الرحلة الاستكشافية، من خلال موقع ويب مخصص.

وزيرة البيئة الأسترالية تشيد بالاكتشاف

أشادت تانيا بليبيرسك وزيرة البيئة الأسترالية، بالاكتشافات، ووصفتها بأنها مثيرة: «اكتشاف ثلاثة عناكب جديدة في جبال الألب الأسترالية أمر رائع»، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وما يزال ما يقرب من ثلاثة أرباع التنوع البيولوجي في أستراليا، ينتظر أن يكتشفه العلم، ويمنح برامج Bush Blitz، والبرامج الأخرى المشابهة فهمًا أعمق للموائل البحرية والبرية الأسترالية، لاتخاذ قرارات إيجابية تجاه الطبيعة في المستقبل.