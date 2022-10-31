الخط الثالث للمترو يطلق مسابقة بين الركاب للبحث عن العناكب.. موبايل هدية

دعت شركة «RATP»، الفرنسية العالمية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، جموع ركاب الخط الأخضر الثالث، للبحث عن العنكبوت داخل أي محطة من محطات الخط الثالث، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المسابقة ضمان نظافة جميع المحطات، لتقديم خدمات متميزة لجميع الركاب المسافرين، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الخط الثالث للمترو يدعو لمسابقة العنكبوت

وتحت عنوان «جاهز للتحدي»، دعا الخط الثالث للمترو، جموع ركاب الخط الأخضر الثالث، للمشاركة في مسابقة شبكة العنكبوت: «لو لقيت شبكة عنكبوت في أي محطة من محطات الخط الأخضر الثالث، صورها وابعتها لنا وهتكسب موبايل»، موضحا أن المسابقة بدأت من أمس الأحد وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر المقبل.

مسابقة العنكبوت هدفها ضمان نظافة محطات الخط الثالث للمترو

وكشف مصدر مسؤول بالخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، أن مسابقة شبكة العنكبوت هدفها ضمان نظافة جميع المحطات بالخط، مشيرا إلى أن شركة RATP الفرنسية العالمية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث، تسعى إلى تقديم خدمات متميزة لجميع الركاب، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أمن وسلامة الركاب المسافرين.

حركة قطارات الخط الثالث للمترو منتظمة

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، إن حركة مسير القطارات بالخط الثالث للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة يتم الكشف عليها بشكل دوري قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال طارئة من شأنها تعطيل حركة مسير القطارات، موضحا أن جميع القطارات العاملة جديدة ومكيفة وتقدم خدمات ممتازة لجميع مرتادي الخط الأخضر الثالث.