عاجل.. افتتاح مكتب إقليمي لرعاية أسر الشهداء في الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق له، بمكتبه في مقر ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس.

رعاية مميزة لأسر الشهداء والمصابين

تناول اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها المجلس القومي من أجل تقديم خدمات الرعاية المتميزة لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات، وبينها الرعاية «الاجتماعية، والترفيهية، والصحية، والتعليمية، والإسكان، والتموين، والنقل، والدعم النفسي».

تم توقيع بروتوكول للتعاون بين اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين؛ بهدف التيسير وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.

رعاية طبية

وأكّد أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنّ المجلس يطور جميع الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات من خلال خطة تنفيذية محددة لتقديم أفضل أشكال الرعاية في جميع المجالات وعلى رأسها الخدمة الطبية والإجتماعية.

من جانبه، أشاد محافظ الشرقية بالدور الذي يقوم به المجلس لتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين، مؤكدا أنّ المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في دعم المكتب وتوفير كل سبل تيسير العمل وتقديم الخدمات اللازمة.

افتتاح مكتب إقليمي في محافظة الشرقية

عقب ذلك، تم افتتاح المكتب الإقليمي للمجلس بديوان عام المحافظة، ومن المستهدف أن يقدم المكتب الإقليمي بالشرقية جميع الخدمات لكل أسر شهداء ومصابي المحافظة المقيدين بقواعد بيانات المجلس.