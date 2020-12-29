«القومي للشهداء» يتابع الخدمات المقدمة للمستفيدين: أبرزها كارنيه الطوارئ

عقد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات للوقوف على مستوى تقديم الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد أمين عام المجلس الإنجازات التي أجراها المجلس على صعيد الرعاية الطبية والاجتماعية خلال الفترة الماضية وأعمال تطويروتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكّد أمين عام المجلس المجلس القومي للشهداء، أنَّه جار تحديد فروع الشركة المصرية للأدوية بالمحافظات تمهيداً لصرف علاج المستفيدين بأماكن إقامتهم دون الحاجة إلى السفر للقاهرة.

وأضاف أمين عام المجلس، أنَّه سيتمّ إضافة عدد كبير من المستشفيات المتميزة بكل المحافظات لعلاج أسر الشهداء والمصابين من خلال التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وتيسيراً على أسر الشهداء والمصابين، أكّد أمين عام المجلس القومي، أنَّه تمّ اعتماد كارنيه المجلس في حالة الطوارئ بالمستشفيات في أثناء العطلات الرسمية دون الانتظار للحصول على خطاب تحويل، على أن يتمّ إصدار الخطاب في يوم العمل التالي وذلك مراعاة للحالات المرضية الطارئة.

وعلى صعيد تطوير المقر الخدمي، أكّد أمين عام المجلس، أنَّه جار توفير أماكن انتظار جديدة للمترددين على المقر إضافة لافتتاح 3 عيادات طبيبة ومنفذ لصرف الأدوية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تحديث بيانات المستفيدين وإجراء بحوث إجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمة للمستحقين.

وأكد ضرورة مواصلة خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين خاصة الرعاية الإجتماعية والترفيهية من خلال تنظيم عدد من الرحلات والفعاليات بجانب عقد ورش عمل تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية وتوفير عدد من الوظائف بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية.