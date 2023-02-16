طقوس ليلة الإسراء والمعراج بسوهاج.. فطير ومرق وحلقات ذكر

يحتفل أهالي صعيد مصر والمسلمين عامة اليوم بليلة الإسراء والمعراج وهي مناسبة دينية يحتفل بها أهالي محافظة سوهاج، ويطلق عليها «موسم 27 رجب»، وتقام بها الكثير من الطقوس المميزة لليوم ما بين إعداد وجبات خاصة وحلقات ذكر وتبادل الزيارات.

موسم 27 رجب لتبادل الزيارات

قال عبدالله محمد، خمسيني من مركز أخميم بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن موسم 27 رجب يعد الموسم الثاني قبل شهر رمضان، يسبقه موسم المولد النبوي الشريف، وليلة موسم 15 شعبان أو كنا نطلق عليه مولد النصف من شعبان، ثم العيدين فيتبادل الأهالي الزيارات، فيقدم أهل الزوجة لها الموسم، وهو عبارة عن لحوم وخضروات وفاكهة ودقيق.

موسم الزوجة يشعرها بالفخر أمام زوجها

وأضافت منى عمر، أن موسم الأهل وزيارتهم في موسم 27 رجب وما يطلق عليه «تسويقة رجب»، تنتظرها كل فتاة من أهلها لتشعرها بالفخر أمام زوجها وذويه، في حين تقول ندى محمد أنها تنتظر «موسم 27 رجب» والمواسم الدينية لتأكل الفطير والمرق المميز للموسم، خاصة أن والدتها لا تصنعه إلًا يوم الموسم فقط، ويعد الفطير الأبيض الصعيدي والمرق المصنع بـ«التقلية»، والطماطم واللحوم طقوسات داخل كل منزل سوهاجي.

حلقات ذكر ومديح بالموسم

فيما تنتشر حلقات الذكر والمديح بالمصطفى عليه الصلاة والسلام بين القرى احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وبها الفطير والمرق والأرز باللبن، ويأتي لها المريدون من المراكز المجاورة، وتبدأ من ليلة الموسم حتى انتهاء يوم الموسم لأكثر من 24 ساعة، وفقا لحديث محمد المياوي أحد المشاركين بحلقة الذكر بمركز أخميم لـ«الوطن»، موضحًا أن الموسم يجمع المريدين سنويا.