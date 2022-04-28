مسلسل المشوار الحلقة 27.. محمد رمضان يهرب من كمين سيد رجب

شهد مسلسل المشوار الحلقة 27، أحداثا تصاعدية فيما يتعلق بمحاولات بيع محمد رمضان للآثار التي بحوزته، فيما يحاول أحمد كمال وضع خطة للحصول عليها واستردادها مُجددًا.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 27

ويحاول أحمد كمال، خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 27، عمل كمين لـ ماهر «محمد رمضان، وتسليمه للشرطة، بشأن اتجاره في الآثار، فيما رفض محاميه بيومي فؤاد، هذه الخطة تمامًا، وعدم ظهور موكله في الصورة تمامًا حفاظًا على حياته ومستقبله، ليضع مقترحًا جديدًا ويكون «سالم» سيد رجب، طرفًا أساسيًا فيه.

بيومي فؤاد يضع مقترحًا للقبض على محمد رمضان

واقترح بيومي فؤاد، في مسلسل المشوار الحلقة 27، بأنّ يتحفظ «سالم» على «ماهر» خلال عملية الشراء، وبعد انتهاء الصفقة يبلغ عنه الشرطة ليلقى القبض عليه داخل الفيلا، وهو الأمر الذي رحب به أحمد كمال على الفور، وفي مقابل ذلك يحصل محاميه على نسبة 15% من قيمة شراء الآثار.

زوجة أحمد كمال تتهم بيومي فؤاد بالجشع والخيانة

وانزعجت زوجة أحمد كمال، في مسلسل المشوار الحلقة 27، من طمع وجشع بيومي فؤاد، بعد مطالبته بالحصول على نسبة 15%، إذ ترى أنه بذلك تجاوز الحدود، مُعتقدة أنه ليس أمينًا بقدر الإمكان وقد يُسرب الأسرار إلى الخصم، فيما وعدها زوجها بأنه لا يملك رفاهية الرفض في الوقت الحالي، ويحاسب فيما بعد كل شخص حاول استغلال الموقف حسابًا عسيرًا.

محمد رمضان يصنع مجسمات على شكل قطع أثرية

وفي المقابل، حاول محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 27، النصب على سيد رجب، من خلال صناعة مجسمات على شكل قطع أثرية قيمة، وبيعها له مقابل الحصول على ملايين الجنيهات، إلا أنّه لم يتمكن من إتمام صفقة البيع بعد اكتشافه مخطط تسليمه للبوليس.

وحضر محمد رمضان، إلى فيلا سيد رجب، في انتظار المُشتري، إلا أنه اكتشف خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 27، بأن هناك كمينًا وقد يُعرض نفسه للخطر، إذ صنع حيلة دخوله الحمام، حتى تمكن من الفرار قبل إتمام الصفقة.