لاعبات «البطل الأولمبي» بسوهاج يحصدن ذهبية وبرونزية الجودو تحت 18 سنة

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لاعبات «المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي»، بمحافظة سوهاج لحصدهن ميدالية ذهبية، وأخرى برونزية، في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 18 سنة، وتمنى لهن تحقيق المزيد من التقدم والانتصارات.

وقال إن الفتيات رفعن اسم سوهاج في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، وأكد على توفير المحافظة ومديرية الشباب والرياضة كافة سبل الدعم لهن.

فوز سوهاج بالذهبية والبرونزية ببطولة الجودو

كانت أعلنت مدرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بفوز لاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببطولة الجودو تحت سن 18 عاما التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي لمدة يومين وانتهت مساء اليوم، وفقا لتصريح الكابتن «محمد فريد شوقي» وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، في بيان للمديرية.

لاعبتا سوهاج حصدتا المركز الأول والثالث

قال «شوقي»، إن لاعبتين من لاعبات سوهاج حصلتا على ميدليتين هن: اللاعبة رنا طارق عليان، حصلت على الميدالية الذهبية في وزن 44 كيلو بعد تحقيقها للمركز الأول بالبطولة، واللاعبة الأخرى حبيبة السيد محمد، حصلت على الميدالية البرونزية في وزن 44 كيلو بعد تحقيقها للمركز الثالث بالبطولة.