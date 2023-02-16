26 وظيفة شاغرة في أسيوط بمرتبات تصل لـ7450جنيها
كتب:
حسن عبد النعيم
11:18 م | الخميس 16 فبراير 2023
ارشيفية
أعلنت وزارة القوى العاملة عن النشرة النصف شهرية للتوظيف بعد تلقيها طلبات من عدد من الشركات الخاصة تطلب عددا من الموظفين في وظائف مختلفة بخبرة وبدون خبرة في مجالات مختلفة.
وظائف محافظة أسيوط
وجاء نصيب محافظة أسيوط 26 وظيفة في مجالات شركات تمويل المشروعات والأدوية بمدينة أسيوط ومركز ديروط بمرتبات تصل إلى 7450 جنيها.
أعلنت شركة إيفا فارما للأدوية الكائنة على كورنيش النيل بمدينة أسيوط عن حاجتها لـ 10 مناديب مبيعات على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي بكالوريوس صيدلة من الجنسين والسن 22 عاما والخبرة سنة واحدة والمرتب 7450 جنيها .
شركة ريفي
وأعلنت شركة ريفي بتقسيم أبوجبل بمركز ديروط عن حاجتها لتعيين 10 أخصائيين ائتمان والشروط تضم مؤهل عال أو متوسط من الجنسين والسن 35 عاما والراتب 2700 جنيه.
شركة وسيلة لتمويل المشروعات
كما تطلب شركة وسيلة لتمويل المشروعات بمنطقة أبوجبل بمدينة ديروط 3 أخصائيين ائتمان و3 منسقات، وتضم الشروط مؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين والسن 30 عاما والراتب 2500 جنيه.