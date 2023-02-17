عاجل.. روسيا تحبط هجوما إرهابيا لـ«داعش» استهدف خزانات وقود في «كالوجا»

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوجا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية في نبأ عاجل.

وفي اكتوبر الماضي أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن قواتها تمكنت من إحباط هجوم إرهابي خططت له خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، واستهدف تفجير محطة للحافلات في جنوب روسيا.

وأفاد بيان أمني بأنه تم اعتقال «مسلحين من أنصار تنظيم داع الإرهابي شاركوا في التخطيط لهجوم في مدينة ستافروبول القريبة من منطقة شمال القوقاز.

ونشرت أجهزة الأمن الروسية شريط فيديو ظهرت فيه محطة الحافلات المستهدفة، وأظهرت لقطات المواقع التي كانت الخلية تنوي زرع المتفجرات فيها.

كما ظهر في المقطع جانب من اعترافات أحد المعتقلين، وقد أفاد خلال التحقيق، بأنه كلف بمهمة في المنطقة، وأنه كان يخطط بعد تنفيذها مباشرة لمغادرة الأراضي الروسية، والتوجه إلى بلد أفريقي، للانضمام إلى صفوف التنظيم هناك.