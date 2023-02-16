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«الوثائقية» تنفرد بإذاعة حوار نادر للإرهابي هيثم عبدالحميد «أمير حدود داعش» بعد القبض عليه من السلطات المصرية

كتب:

محمد أيمن سالم
07:55 م | الخميس 16 فبراير 2023
جانب من الحوار المذاع على الوثائقية

جانب من الحوار المذاع على الوثائقية

أعلنت القناة «الوثائقية» انفرادها بإذاعة حوار نادر للإرهابي هيثم عبدالحميد «أمير حدود داعش» بعد القبض عليه من السلطات المصرية.

 

ويأتي ذلك عقب سقوط أمير حدود داعش، في يد السلطات المصرية، والمعروف بـ فهمي الأسود او رشيد المصري أو هيثم عبد الحميد.

وقالت القناة: «وجه واحد بثلاثة أسماء، يظهر في شهادة تفصيلية تخرج للعالم للمرة الأولى، يكشف خلالها عن تفاصيل التنظيم الإرهابي وتطلعاته في المنطقة».

 

 

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بقلم محمد أيمن سالم