«الوثائقية» تنفرد بإذاعة حوار نادر للإرهابي هيثم عبدالحميد «أمير حدود داعش» بعد القبض عليه من السلطات المصرية

أعلنت القناة «الوثائقية» انفرادها بإذاعة حوار نادر للإرهابي هيثم عبدالحميد «أمير حدود داعش» بعد القبض عليه من السلطات المصرية.

ويأتي ذلك عقب سقوط أمير حدود داعش، في يد السلطات المصرية، والمعروف بـ فهمي الأسود او رشيد المصري أو هيثم عبد الحميد.

وقالت القناة: «وجه واحد بثلاثة أسماء، يظهر في شهادة تفصيلية تخرج للعالم للمرة الأولى، يكشف خلالها عن تفاصيل التنظيم الإرهابي وتطلعاته في المنطقة».