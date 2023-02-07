فرار 20 سجينا بعد زلزال سوريا.. يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

تعيش سوريا أجواء مأساوية وصعبة عقب الزلزل الذي تعرضت له، فجر أمس الاثنين، وكان آخر تداعيات الزلزال هروب بعض السجناء في شمال غربي البلاد.

20 سجينا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش

وفر نحو 20 سجينا بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، من سجن يضم معتقلين يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، فوفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

واستغل عدد من السجناء، عصيانا بعد زلزال سوريا، للفرار من سجن «راجو»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

مصرع 1448 شخصا و764 حالة إصابة في زلزال سوريا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، مصرع 1448 شخصا و764 حالة إصابة، في حصيلة غير نهائية، في 5 محافظات نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد، فجر امس الاثنين،

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إلى محافظات «حلب-اللاذقية- حماة- ريف إدلب- طرطوس».