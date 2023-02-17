أ ش أ: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان من مخيم جنين على حاجز عسكري، واقتحمت بلدة صانور جنوب جنين صباح اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان خلال مرورهم على حاجز حوارة العسكري.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صانور

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرية الجلمة شمالا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اقتحمت الخميس الماضي، منازل ثلاثة أسرى مقدسيين، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي، وخربتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين المقدسيين عبيدة الطويل في حي رأس العمود، وأحمد مناصرة، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي منهما، كما اقتحمت منزل الأسير المقدسي المحرر جهاد الزغل، وخربت محتوياته.

فرض العقوبات والحجز على ممتلكات الأسرى

وشرعت قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات فرض العقوبات والحجز على ممتلكات الأسرى، وشنت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المقدسيين خلال الأيام السابقة، واعتقلت الفتى القاصر محمد جهاد طه، 17 عاما، من البلدة القديمة في القدس واقتادته إلى مركز تحقيق القشلة.