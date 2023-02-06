قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» واستشهاد 5 فلسطينيين

أكدت مصادر فلسطينية، قبل قليل، استشهاد 5 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أثناء اقتحام مخيم «عقبة جبر»، جنوب مدينة أريحا، وقال محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، أن جيش الاحتلال ما زال يحتجز جثامين الشهداء، ويمنع دخول طواقم الإسعاف إلى المخيم.

واعتبر محافظ أريحا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن «هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني»، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمحاسبة جيش الاحتلال على جرائمه المستمرة، وحماية الشعب الفلسطيني.

مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وشبان المخيم

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم «عقبة جبر» بأعداد كبيرة، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان سكان المخيم، أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة.

حصار إسرائيلي على أريحا يدخل يومه العاشر

وأفادت «وفا»، نقلاً عن مصادر فلسطينية في محافظة أريحا، بأن جنود إسرائيليين اعتقلوا عدداً من المواطنين، أثناء اقتحامها للمخيم، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصارها المفروض على مدينة أريحا ومخيم «عقبة جبر»، لليوم العاشر على التوالي، عبر إغلاق مداخل المدينة وإقامة الحواجز العسكرية، وتقييد حركة مركبات المواطنين.