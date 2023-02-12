الاحتلال الإسرائيلي يغلق منزل منفذ «عملية القدس» ويقتحم مدرسة

أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، منزل حسين قراقع (30 عاما)، منفذ عملية «الدهس» في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الطور حيث منزل قراقع، وداهمت المنزل وأغلقت أبوابه بألواح حديدية.

تمديد اعتقال شقيقي الشهيد

وكانت محكمة الاحتلال في القدس، قد مددت أمس اعتقال شقيقي الشهيد قراقع، لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق. فيما أفرجت شرطة الاحتلال، في وقت سابق، عن زوجته، بعد اعتقالها من منزلها أمس الأول الجمعة.

وأفرغت عائلة الشهيد قراقع محتويات منزلها أمس، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

كما أخطرت محكمة الاحتلال مساء أمس خمسة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لهدمها، وهم: إبراهيم بشير، آدم بشير، زيد بشير، عثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة ذكور الشهيد سعيد العاص الأساسية في بلدة الخضر، في محاولة لاعتقال أحد الطلبة.

وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، ما أثار حالة من الخوف لدى صفوف الطلبة، أثناء محاولتها اعتقال أحدهم، ولكن تصدى مدير المدرسة والهيئة التدريسية لهم، حال دون عملية الاعتقال.

إجراءات تعسفية قاسية

وأضاف جبر، أن قوات الاحتلال هددت باتخاذ إجراءات تعسفية بحق المدرسة، دون سبب يذكر.

يشار إلى أن مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة والقريبة من جدار الفصل العنصري، تتعرض إلى مضايقات جمة من قبل قوات الاحتلال، تتمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة الطلبة، في محاولة لعرقلة المسيرة التعليمية فيها.