موعد صلاة الجمعة في محافظات مصر اليوم.. «عشان تلحق تحضر الخطبة»

يأتي يوم الجمعة من كل أسبوع الذي يتميز بطقوسه الدينية المميزة بعد انتهاء أسبوع شاق من العمل، ليذهب المصلين إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة بها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد صلاة الجمعة والبحث عنها باستمرار، حتى لا يتأخرون على سماع خطبة الجمعة التي يحرص بها الإمام على حث المسلمين على التمسك بتعاليم دينهم وأحكام القرآن والسُنة.

وتهتم «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء ويهتمون به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 فبراير من عام 2023، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، «عشان تلحق تحضر الخُطبة»، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة

موعد أذان الجمعة: 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة: 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة والمواقيت في الغربية

وجاء موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة في محافظة الغربية كالتالي:

موعد أذان الجمعة 12:10 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الجمعة 12:14 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:49 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الجمعة 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:17 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الجمعة 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:18 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:43 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:02 مساءً.

موعد صلاة الجمعة والمواقيت في بني سويف

كما جاء موعد صلاة الجمعة والمواقيت في محافظة بني سويف كالتالي:

موعد أذان الجمعة 12:10 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:47 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:04 مساءً.