مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات.. أذان المغرب بالقاهرة 5:42 مساء

يحرص كثيرون على معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر بدقة، ليس فقط لأداء الصلوات الخمس في موعدها، ولكن أيضًا لمعرفة موعد أذان المغرب اليوم، فضلًا عن موعد أذان الفجر، لتحديد أوقات السحور والإفطار نظرًا لأن كثيرين يصومون في شهر رجب، خصوصًا يومي الاثنين والخميس.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم في مصر، الموافق 22 رجب 1444 هجرية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

وجاءت مواقيت صلاة المسلمين اليوم في القاهرة وفقًا لهيئة المساحة المصرية، كالتالي:

موعد أذان الفجر في القاهرة: في تمام الساعة 5:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر في القاهرة في تمام الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد أذان العصر في القاهرة: في تمام الساعة 3:18 عصرًا.

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة: في تمام الساعة 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء في القاهرة: في تمام الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة الإسكندرية

وأوضحت هيئة المساحة المصرية أنّ مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية: في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم في الإسكندرية: في تمام الساعة 12:15 ظهرًا.

موعد أذان العصر اليوم في الإسكندرية: في تمام الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية: في تمام الساعة 5:46 مساءً.

أذان العشاء اليوم في الإسكندرية: في تمام الساعة 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في الفيوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، فإنّها جاءت كالتالي:

موعد اذان الفجر الفيوم: في تمام الساعة 5:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الفيوم: في تمام الساعة 12:11 ظهرًا.

موعد أذان العصر اليوم الفيوم: في تمام الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الفيوم: في تمام الساعة 5:44 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الفيوم: في تمام الساعة 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في الجيزة

وفيما يخص مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم الاثنين، فإنّها جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر الجيزة: في تمام الساعة 5:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الجيزة: في تمام الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد أذان العصر اليوم الجيزة: في تمام الساعة 3:18 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الجيزة: في تمام الساعة 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الجيزة: في تمام الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في الأقصر

أذان الفجر: 5:10.

أذان الظهر: 12:04.

أذان العصر: 3:17.

أذان المغرب: 5:41.

أذان العشاء: 6:57.

مواقيت الصلاة في دمياط

أذان الفجر: 5:08.

أذان الظهر: 12:07.

أذان العصر: 3:14.

أذان المغرب: 5:38.

أذان العشاء: 6:57.

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر: 5:08.

أذان الظهر: 12:09.

أذان العصر: 3:21.

أذان المغرب: 5:45.

أذان العشاء: 7:02.

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 5:09.

أذان الظهر: 12:09.

أذان العصر: 3:16.

أذان المغرب: 5:40.

أذان العشاء: 6:59.