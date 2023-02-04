مواقيت الصلاة في الفيوم وعدد ساعات صيام أول الأيام البيض

يحرص الآلاف على معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم، فضلًا عن موعد أذان الفجر وشروق الشمس، خاصة في شهر رجب أحد الأشهر الحُرُم، بهدف كسب المزيد من الحسنات، إضافة إلى حرصهم على صيام يومي الاثنين والخميس طوال الشهر، ويستمر ذلك أيضًا طوال شهر شعبان استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المُبارك.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم، إضافة إلى موعد أذان الفجر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، في بيان لها، أنّ مواقيت الصلاة، في الفيوم، يأتي كالتالي:

موعد أذان الظهر: الساعة 12:10

موعد أذان العصر: الساعة 3:15

موعد أذان المغرب: الساعة 5:37

موعد أذان العشاء: الساعة 6:56

موعد الشروق في الفيوم

وجاء موعد الشروق في الفيوم، بحسب هيئة المساحة العامة المصرية، في تمام الساعة 6:44 صباحًا،.

موعد أذان الفجر في الفيوم

ويعد موعد أذان الفجر في الفيوم، أحد أهم المواقيت التي يهتم بها الكثيرون خلال شهر رجب للحرص على تناول السحور قبل الأذان بوقت كاف، إذ فع أذان الفجر اليوم، الساعة 5:16 صباحا.

عدد ساعات الصيام في شهر رجب

وفيما يخص عدد ساعات الصيام اليوم، الموافق 13 من شهر رجب المبارك 1444 هجرية، أول الأيام البيض للشهر الهجري، تبلغ 12 ساعة و21 دقيقة.